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В нескольких районах Турции выпал снег из-за «российского» циклона

Во многих регионах резко понизилась температура, прогнозируется сильный ветер и ливни.
Ирина Егорова 2024-05-14 00:58:25
© Фото: Shady Al-AssarKeystone Press Agency, Global Look Press

Снег выпал в нескольких районах Турции под влиянием пришедшего в страну циклона из России. Так, пятисантиметровый снежный покров образовался на западе Турции в районе Картепе провинции Коджаэли, в районе Тося провинции Кастамону, а также в горах в соседней провинции Бол. Об этом сообщается на сайте генерального департамента метеорологии Турции. 

Метеорологи предупреждают о резком снижении температуры и ливнях с сильным ветром. Из-за ухудшения погодных условий в шести провинциях объявлен «желтый» уровень угрозы.

На всей территории страны значительно похолодало, сейчас в столице Турции всего 6 градусов тепла, на следующий день прогнозируется потепление до 15 градусов выше нуля.

#Погода #Турция #Циклон #снег #похолодание
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