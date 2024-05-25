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В МЧС оценили угрозу подтопления левобережья Днепра

Подтопление из-за сброса воды на Днепрогэс не угрожает населенным пунктам Херсонской области.
Мария Зайцева 2024-05-25 08:32:22
© Фото: SNCH, Wikimedia

Угрозы подтопления для левобережных населенных пунктов Херсонской области из-за открытия Украиной шлюзов на плотине Днепрогэс не наблюдается. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях Илью Ефимова.

По словам Ефимова, скорость потока воды уменьшится до разрушенной Каховской плотины, а затем вода равномерно попадет в низовья реки Днепр, поэтому населенным пунктам и их жителям подтопление не угрожает.

Ранее 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина начала массовый сброс воды, открыв шлюзы на плотине Днепрогэс.

Затем Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на ГЭС и объяснил, что шлюзы могли перепутать с шандорными затворами, которые были открыты еще в марте 2024 года.

#в стране и мире #Украина #МЧС РФ #Днепр #подтопление #Херсонская область #ДнепроГЭС #левобережье
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