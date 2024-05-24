Сальдо заявил, что Украина открыла все шлюзы на плотине ДнепроГЭС

Украинцы открыли шлюзы на плотине Днепрогэс, идет массовый сброс воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», - написал в своем Telegrаm-канале глава региона.

Владимир Сальдо отметил, что потоп прибрежным зонам Херсонской области не грозит. Однако, по словам главы региона, острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

Днепровская ГЭС находится на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Она является крупнейшей гидроэлектростанцией Украины. В марте 2024 года ДнепроГЭС остановила работу из-за разрушений. Станция получила критические повреждения после взрывов на ГЭС-1 и ГЭС-2.