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Сальдо заявил, что Украина открыла все шлюзы на плотине ДнепроГЭС

Губернатор Херсонской области сообщил, что идет массовый сброс воды.
Игнат Далакян 2024-05-24 22:46:08
© Фото: zp.gov.ua

Украинцы открыли шлюзы на плотине Днепрогэс, идет массовый сброс воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», - написал в своем Telegrаm-канале глава региона.

Владимир Сальдо отметил, что потоп прибрежным зонам Херсонской области не грозит. Однако, по словам главы региона, острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

Днепровская ГЭС находится на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Она является крупнейшей гидроэлектростанцией Украины. В марте 2024 года ДнепроГЭС остановила работу из-за разрушений. Станция получила критические повреждения после взрывов на ГЭС-1 и ГЭС-2.

#в стране и мире #Украина #запорожье #ДнепроГЭС #массовый сброс воды
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