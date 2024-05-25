МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов в Запорожье

По его словам, произошла путаница, шлюзы все еще закрыты, но открыты шандорные затворы, через которые сбрасывают воду.
Анастасия Бобылева 2024-05-25 00:43:06
© Фото: zp.gov.ua

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на Днепровской ГЭС - крупнейшей гидроэлектростанции Украины. Он сообщил, что произошла путаница и что на самом деле шлюзы все еще закрыты.

Рогов пояснил, что, скорее всего, произошла путаница и шлюзы перепутали с шандорными затворами, которые действительно были открыты еще в марте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому ее начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», - говорится в публикации.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС в Запорожье. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, на плотине начали массовый сброс воды.

#в стране и мире #Украина #запорожье #шлюзы #владимир рогов #ДнепроГЭС
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 