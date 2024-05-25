Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на Днепровской ГЭС - крупнейшей гидроэлектростанции Украины. Он сообщил, что произошла путаница и что на самом деле шлюзы все еще закрыты.

Рогов пояснил, что, скорее всего, произошла путаница и шлюзы перепутали с шандорными затворами, которые действительно были открыты еще в марте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому ее начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», - говорится в публикации.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС в Запорожье. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, на плотине начали массовый сброс воды.