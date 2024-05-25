МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ напомнил участникам саммита в Швейцарии о словах Столтенберга

По ее словам, это должно быть сигналом для всех делегаций.
Глеб Владовский 2024-05-25 13:51:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга отменить ограничения для ВСУ по ударам на территории РФ должны стать сигналом для участников саммита по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии», - подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Столтенберг призвал страны-члены альянса снять ограничения на украинские удары поставляемым Западом оружием по объектам на территории России. Причиной тому называют бои на Харьковском направлении, из-за чего Киев якобы не может защитить себя.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии, недалеко от города Люцерн пройдет конференция, на которой будут присутствовать делегации из 160 стран. Но России среди них нет. Ранее Захарова назвала предстоящую конференцию «надуваловом». По ее словам, идея проводить «мирную конференцию» с участием тех, кто поставляет в зону конфликта оружие якобы с пацифистскими намерениями, странная.

#Мария Захарова #МИД РФ #Йенс Столтенберг
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 