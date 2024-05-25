Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга отменить ограничения для ВСУ по ударам на территории РФ должны стать сигналом для участников саммита по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии», - подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Столтенберг призвал страны-члены альянса снять ограничения на украинские удары поставляемым Западом оружием по объектам на территории России. Причиной тому называют бои на Харьковском направлении, из-за чего Киев якобы не может защитить себя.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии, недалеко от города Люцерн пройдет конференция, на которой будут присутствовать делегации из 160 стран. Но России среди них нет. Ранее Захарова назвала предстоящую конференцию «надуваловом». По ее словам, идея проводить «мирную конференцию» с участием тех, кто поставляет в зону конфликта оружие якобы с пацифистскими намерениями, странная.