В НАТО заявили об отсутствии планов брать Украину под «свой зонтик»

У НАТО отсутствую какие-либо планы на то, чтобы включить Украину в свою противовоздушную оборону. Об этом сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы увеличиваем нашу поддержку Украины, но не имеем планов отправлять войска на Украину или брать Украину под натовский "защитный зонтик"», - приводит его слова ТАСС.

Несмотря на то, что Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не будет стороной конфликта, он добавил, что альянс «готовится играть куда большую роль для Украины при координации поддержки безопасности и обучении». Но для этого необходимая финансовая помощь на протяжении длительного периода времени.

Напомним, что ряд депутатов Бундестага предложил сбивать российские ракеты над Украиной. Однако позже, эти сообщения опроверг министр обороны ФРГ Борис Писториус.