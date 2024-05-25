МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАТО заявили об отсутствии планов брать Украину под «свой зонтик»

Несмотря на это, альянс продолжит оказывать поддержку Киеву.
Глеб Владовский 2024-05-25 10:42:52
© Фото: Philipp Schulze, dpa, Globallookpress

У НАТО отсутствую какие-либо планы на то, чтобы включить Украину в свою противовоздушную оборону. Об этом сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы увеличиваем нашу поддержку Украины, но не имеем планов отправлять войска на Украину или брать Украину под натовский "защитный зонтик"», - приводит его слова ТАСС.

Несмотря на то, что Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не будет стороной конфликта, он добавил, что альянс «готовится играть куда большую роль для Украины при координации поддержки безопасности и обучении». Но для этого необходимая финансовая помощь на протяжении длительного периода времени.

Напомним, что ряд депутатов Бундестага предложил сбивать российские ракеты над Украиной. Однако позже, эти сообщения опроверг министр обороны ФРГ Борис Писториус.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Йенс Столтенберг #противовоздушная оборона
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 