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FAZ: в ФРГ одобрили идею сбивать российские ракеты над Украиной

Предполагается, что западные зенитные комплексы будут вести огонь с территории стран НАТО.
Глеб Владовский 2024-05-12 09:59:08
© Фото: Carstensen, dpa, Globallookpress

В Германии группа депутатов поддержала идею использовать ЗРК с территории стран НАТО с целью уничтожения российских ракет над Украиной, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее эту идею предложил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», - поддержал эту инициативу депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

В качестве примера политик привел действия американских, британских и французских военнослужащих при отражении ударов по Израилю.

Ранее сообщалось о планах НАТО поставлять Киеву оборудование для борьбы с беспилотниками.

#ЗРК #ВСУ #ФРГ #Бундестаг
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