FAZ: в ФРГ одобрили идею сбивать российские ракеты над Украиной

В Германии группа депутатов поддержала идею использовать ЗРК с территории стран НАТО с целью уничтожения российских ракет над Украиной, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее эту идею предложил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», - поддержал эту инициативу депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

В качестве примера политик привел действия американских, британских и французских военнослужащих при отражении ударов по Израилю.

Ранее сообщалось о планах НАТО поставлять Киеву оборудование для борьбы с беспилотниками.