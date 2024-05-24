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Трамп отказался от сидячих дебатов с Байденом

По словам экс-президента США, он готов принимать участие только стоя.
Глеб Владовский 2024-05-24 06:57:05
© Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не станет участвовать в сидячих дебатах с нынешним американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщил Life.

«Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал, я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах», - приводит его слова информационный портал.

Напомним, что первый раунд дебатов между двумя кандидатами пройдет 27 июня. Трансляцию будет вести телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от Байдена провериться на наркотики перед предстоящими дебатами. Также, экс-президент США заявил, что американцы не выдержат переизбрания нынешнего главы государства.

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #президентские выборы в сша
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