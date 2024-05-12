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Трамп заявил, что США не выдержат еще четыре года при Байдене

Экс-президент США вновь назвал главу государства коррумпированным и неадекватным.
Глеб Владовский 2024-05-12 08:27:08
© Фото: MediaPunch, face to face, Globallookpress

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не выдержат еще четыре года в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок, передает Life.

Бывший глава государства, обращаясь к своим сторонникам в Нью-Джерси, в очередной раз назвал нынешнего американского лидера продажным и неадекватным.

«В глубине души вы понимаете, что эта страна не переживёт ещё четырёх лет продажного Джо Байдена», - заявил Трамп.

Напомним, что ранее экс-президент США сравнил администрацию действующего американского лидера Байдена с гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии. - прим. ред.).

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден
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