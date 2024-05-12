Трамп заявил, что США не выдержат еще четыре года при Байдене

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не выдержат еще четыре года в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок, передает Life.

Бывший глава государства, обращаясь к своим сторонникам в Нью-Джерси, в очередной раз назвал нынешнего американского лидера продажным и неадекватным.

«В глубине души вы понимаете, что эта страна не переживёт ещё четырёх лет продажного Джо Байдена», - заявил Трамп.

Напомним, что ранее экс-президент США сравнил администрацию действующего американского лидера Байдена с гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии. - прим. ред.).