В Конгрессе США приняли законопроект о борьбе с антисемитизмом

Конгрессмены США приняли законопроект о борьбе с антисемитизмом. Документ направлен против многочисленных пропалестинских акций протеста, которые сотрясают Штаты в последнее время. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Инициативу поддержали 320 конгрессменов, против высказался 91 законодатель. Теперь слово за Сенатом. Газета The Washington Post пишет, что законопроект является попыткой «заставить молчать критиков Израиля, а также нарушением поправки» к конституции США о защите свободы слова.

В случае принятия, законопроект позволит властям пресекать любые антиизраильские протесты в университетах. Антисемитизмом будут считаться не только угрозы в адрес евреев, но и определенная критика самого Израиля. Законопроект также позволит официальному Вашингтону отказывать в финансировании университетам, студенты которых открыто выступают в поддержку Палестины. Американские правозащитники уже подвергли острой критике эту инициативу.