В США задержали кандидата в президенты на пропалестинской акции

На акции протеста в поддержку мира в секторе Газа задержали кандидата от Партии Зеленых на президентских выборах в США в 2024 году Джилл Стайн. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News.

Протест проходил в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, митингующие выступали против связи университета с компанией Boeing, которая производит боеприпасы, использующиеся в «геноциде» палестинского народа в секторе Газа.

В итоге задержана была сама Джилл Стайн, а также руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл и его заместитель Келли Меррилл-Кайер, их арестовали на территории кампуса университета. В предвыборном штабе Стайн отметили, что она поддерживает мирный призыв американских студентов к миру.

Уточнятся, что всего в этом протесте задержали более ста человек. Подобные студенческие акции в поддержку мира на Ближнем Востоке проходят в разных престижных университетах Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Палата представителей США одобрила выделение Израилю 26,4 миллиарда долларов военной помощи на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Конкретно средства планируется направить на новые запасы ракет для систем ПРО «Железный купол» и «Праща Давида» и на восполнение передаваемого США оборудования.