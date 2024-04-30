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В Техасе задержали около 40 студентов на акции в поддержку Палестины

Полиция использовала светошумовые гранаты и другие спецсредства для подавления демонстрации в Техасском университете, точное количество задержанных будет известно позже.
Елизавета Кондрикова 2024-04-30 05:46:12
© Фото: Tian Dan, XinHua Globallookpress

В американском городе Остин, штат Техас, полиция задержала около 40 человек на акции протеста в поддержку Палестины, демонстрация проходила на территории Техасского университета. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN. 

В ходе задержаний полицейские применяли светошумовые гранаты и другие химические снаряды, сообщили организаторы акции.

Уточняется, что конкретных цифр полиция не называет, точное количество задержанных стоит ждать не раньше вторника. На данный момент речь идет об аресте «порядка 40» студентов.

Ранее стало известно, что к разгону демонстрации в Остине привлекли полицию в усиленной экипировке. Протестующие пытались отбиваться от правоохранителей, вооружившись зонтиками.

Напомним, сейчас протесты проходят в крупнейших университетах по всей стране. Среди прочего недовольство американских граждан связано с недавним одобрением новой помощи Израилю, речь идет о 26,4 миллиардах долларов, которые будут направлены на военные нужды.

#сша #протесты #сектор Газа #палестина #полиция #техас
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