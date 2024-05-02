В столице Нигера подняли флаги России в знак дружбы и сотрудничества

В столице Нигера Ниамее на 15 круговых развязках подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества между Нигером и Россией, сообщил источник РИА Новости в администрации Ниамея.

«На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас в сложились самые тёплые отношения... Цель этой инициативы - отметить узы дружбы и сотрудничества между этими странами», - сказал источник.

По его словам, в столице были подняты флаги самого Нигера, а также Буркина-Фасо, Мали и России, что придало городу особый «эстетический и символический оттенок».

Флаги Буркина-Фасо и Мали был подняты в знак единства в рамках Альянса государств Сахеля, куда входят эти страны и Нигер. Размещение флага России же демонстрирует укрепление дипломатических отношений между странами и усиление связей в области безопасности.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о выводе американских войск с территории Нигера по требованию военных, захвативших власть в стране. Речь идет о тысячи военных США, которым необходимо покинуть страну после разрыва соглашения, разрешающего американским военнослужащим находиться в стране.