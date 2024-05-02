МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В столице Нигера подняли флаги России в знак дружбы и сотрудничества

Флаги были подняты на 15 кольцевых развязках, наряду с флагами Мали и Буркина-Фасо, что говорит об укреплении дипломатических отношений между Нигером и Россией.
Елизавета Кондрикова 2024-05-02 04:45:29
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В столице Нигера Ниамее на 15 круговых развязках подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества между Нигером и Россией, сообщил источник РИА Новости в администрации Ниамея.

«На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас в сложились самые тёплые отношения... Цель этой инициативы - отметить узы дружбы и сотрудничества между этими странами», - сказал источник.

По его словам, в столице были подняты флаги самого Нигера, а также Буркина-Фасо, Мали и России, что придало городу особый «эстетический и символический оттенок».

Флаги Буркина-Фасо и Мали был подняты в знак единства в рамках Альянса государств Сахеля, куда входят эти страны и Нигер. Размещение флага России же демонстрирует укрепление дипломатических отношений между странами и усиление связей в области безопасности.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о выводе американских войск с территории Нигера по требованию военных, захвативших власть в стране. Речь идет о тысячи военных США, которым необходимо покинуть страну после разрыва соглашения, разрешающего американским военнослужащим находиться в стране.

#Россия #Нигер #дипломатические отношения #Российский флаг #Ниамей
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049