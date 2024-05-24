МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оренбургская и Курганская области получат гумпомощь от Белоруссии

Совет министров Белоруссии принял решение о выделении и доставке гуманитарной помощи пострадавшим от паводка Оренбургской и Курганской области.
Марина Крижановская 2024-05-24 02:58:28
© Фото: Andrey Titov Business Online Globallookpress

Белоруссия направит гуманитарную помощь пострадавшим от паводков российским регионам - Оренбургской и Курганской областям. Соответствующее решение принял белорусский Совет министров.

Уточняется, что профильным ведомствам и предприятиям поручили отпустить и оформить продукцию, организовать доставку гумпомощи и содействовать ее передаче российским регионам. Постановление об этом опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну по нефти и химии, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, Гродненскому облисполкому, Минскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Оренбургской области <...> и Курганской области Российской Федерации <...>», - говорится в тексте документа.

В постановлении, подписанном премьер-министром Романом Головченко, указано, что в пострадавшие российские регионы направят помощь на сумму порядка 268 тысяч долларов или свыше 858 тысяч белорусских рублей. В опубликованном перечне продукции значится крупа, макаронные изделия, консервы, различная одежда и обувь, постельное белье, лекарства и хозяйственный инвентарь.

Президент РФ Владимир Путин 18 мая поручил восстановить пострадавшие от паводков дома до конца лета. Также он рекомендовал предоставить отпуска пострадавшим от действий стихии.

#в стране и мире #белоруссия #Оренбургская область #курганская область #гуманитарная помощь #Паводки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 