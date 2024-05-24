Оренбургская и Курганская области получат гумпомощь от Белоруссии

Белоруссия направит гуманитарную помощь пострадавшим от паводков российским регионам - Оренбургской и Курганской областям. Соответствующее решение принял белорусский Совет министров.

Уточняется, что профильным ведомствам и предприятиям поручили отпустить и оформить продукцию, организовать доставку гумпомощи и содействовать ее передаче российским регионам. Постановление об этом опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну по нефти и химии, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, Гродненскому облисполкому, Минскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Оренбургской области <...> и Курганской области Российской Федерации <...>», - говорится в тексте документа.

В постановлении, подписанном премьер-министром Романом Головченко, указано, что в пострадавшие российские регионы направят помощь на сумму порядка 268 тысяч долларов или свыше 858 тысяч белорусских рублей. В опубликованном перечне продукции значится крупа, макаронные изделия, консервы, различная одежда и обувь, постельное белье, лекарства и хозяйственный инвентарь.

Президент РФ Владимир Путин 18 мая поручил восстановить пострадавшие от паводков дома до конца лета. Также он рекомендовал предоставить отпуска пострадавшим от действий стихии.