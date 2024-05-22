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Путин рекомендовал предоставить отпуска пострадавшим от паводка

Соответствующее решение распространяется на Курганскую, Оренбургскую и Тюменскую области.
Услада Дубинина 2024-05-22 18:05:51
© Фото: Михаил Терещенко, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал исполнительным органам предоставить оплачиваемые выходные или отпуска без сохранения заработной платы пострадавшим от паводка в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. Свободные от работы дни пострадавшие смогут потратить на восстановление жилья.

«Обеспечить принятие решений, необходимых для предоставления гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности», - указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков призвал губернаторов подтопленных регионов подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры. Сильные паводки охватили территорию Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. На данный момент ситуация с паводками стабилизируется. Известно, что уровень воды в реке Ишим под Тюменью упал ниже критический отметки.

#в стране и мире #Тюменская область #Оренбургская область #курганская область #отпуск #паводок #жилье
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