Путин рекомендовал предоставить отпуска пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал исполнительным органам предоставить оплачиваемые выходные или отпуска без сохранения заработной платы пострадавшим от паводка в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. Свободные от работы дни пострадавшие смогут потратить на восстановление жилья.

«Обеспечить принятие решений, необходимых для предоставления гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности», - указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков призвал губернаторов подтопленных регионов подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры. Сильные паводки охватили территорию Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. На данный момент ситуация с паводками стабилизируется. Известно, что уровень воды в реке Ишим под Тюменью упал ниже критический отметки.