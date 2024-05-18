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Путин поручил восстановить пострадавшие от паводков дома до конца лета

Президент призвал оперативно проводить оценку понесенного людьми ущерба.
Владимир Рубанов 2024-05-18 20:47:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин поручил сделать все, чтобы восстановить пострадавший во время паводков жилой фонд до конца лета. Об этом президент сказал в ходе совещания по борьбе со стихийными бедствиями с главами МЧС России и Минприроды.

«Оценку ущерба гражданам от паводков нужно проводить незамедлительно, без задержек», сказал также глава государства.

Президент назвал горячей ситуацию с паводками и природными пожарами в некоторых регионах. Путин попросил доложить о ситуации главу МЧС России Александра Куренкова, а затем руководителя Минприроды Александра Козлова и предложил после этого рассмотреть оперативные вопросы.

Сейчас в 10 регионах России подтоплено 1 373 жилых дома, сообщил Куренков. Всего из-за паводков пришлось эвакуировать 17 800 человек, в том числе 4 947 детей.

#Владимир Путин #эвакуация #стихийные бедствия #Совещание #ущерб #Паводки #восстановление жилья
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