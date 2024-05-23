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Пленный рассказал о существовавшем лишь на бумаге ротном опорнике ВСУ

Военнослужащие 4-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины были взяты в плен военнослужащими российской группировки войск «Север» в ходе боев по освобождению населенного пункта Красное в Харьковской области.
2024-05-23 12:10:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ротный опорный пункт в районе населенного пункта Красное недалеко от границы с Россией существовал только в документах, в реальности службу нес один взвод. Об этом рассказал взятый в плен российскими бойцами украинский пограничник Александр Садченко. Видеозапись беседы с ним и с другими украинцами, плененными при освобождении Красного в Харьковской области, публикует Министерство обороны РФ.

«Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный», - рассказал Садченко.

Пленный раскритиковал качество окопов и указал на признаки коррупции при строительстве защитных сооружений в Харьковской области. Садченко выразил уверенность, что выделенные на оборудование оборонительных рубежей средства были разворованы.

Другой пленный украинец Александр Ильницкий обвинил командование в использовании пограничников в качестве рабочих для рытья окопов.

«Мы просто приезжаем туда, где "вроде бы" есть окопы… мы начинаем их копать. Как только мы чуть-чуть их оборудуем, нас снимают и переводят на новое место… Мы сами над собой прикалываемся - мы просто "уборочная пограничная служба"», - поделился пленный.

Ильницкий рассказал, что пограничники сдались, потому что попали в окружение. Если бы стали отбиваться, их бы уничтожили российские военные. Также Ильницкий заявил, что его и сослуживцев обстреливали украинские военные. ВСУшники стреляли в украинских пограничников из танка, дважды пытались поразить, но безуспешно.

Пленный по фамилии Беляков также указал на низкое качество фортификационных сооружений на украинской линии обороны. По словам пограничника, их практически не было, он видел только «зубья драконов».

Все трое сдавшихся оценили достойное и человечное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих. Благодаря решению сложить оружие украинцы сохранили свои жизни и в перспективе смогут воссоединиться с семьями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #ВСУ #пленные #МО РФ #СВО
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