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Белоусов и Хренин провели переговоры в Минске

Андрей Белоусов подчеркнул, что Белоруссия была и остается ближайшим соседом и верным союзником России.
2024-05-24 13:07:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов и его коллега из Белоруссии Виктор Хренин провели переговоры в Минске. Об этом сообщает Минобороны России. 

Белоусов отметил, что Белоруссия - ближайший сосед, верный союзник и надежный партнер России. Кроме этого, он констатировал необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства. 

Также Белоусов заметил, что сегодня России и Белоруссии нужно как никогда тесное взаимодействие. Это необходимо, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире. 

Кроме этого, глава российского оборонного ведомства выразил готовность обсудить с Хрениным наиболее актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества. 

Белоусов сказал, что он рад лично познакомиться с министром обороны Белоруссии, и поблагодарил его за радушный прием. Хренин в самом начале встречи, открывая ее, поздравил Андрея Белоусова с назначением на должность министра обороны России. Он выразил уверенность, что опыт Белоусова, а также его знания и лидерские качества позволят успешно решать задачи, стоящие перед ВС РФ. 

Еще Хренин заявил, что открывшаяся встреча двух министров - очередное подтверждение прочных связей и стратегического партнерства между двумя странами, что особенно важно в нынешней сложной военно-политической обстановке. 

В Белоруссии находится и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Он прилетел туда вчера поздно вечером для переговоров с президентом страны Александром Лукашенко.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #переговоры #Андрей Белоусов #виктор хренин
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