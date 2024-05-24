Белоусов и Хренин провели переговоры в Минске

Министр обороны России Андрей Белоусов и его коллега из Белоруссии Виктор Хренин провели переговоры в Минске. Об этом сообщает Минобороны России.

Белоусов отметил, что Белоруссия - ближайший сосед, верный союзник и надежный партнер России. Кроме этого, он констатировал необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства.

Также Белоусов заметил, что сегодня России и Белоруссии нужно как никогда тесное взаимодействие. Это необходимо, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире.

Кроме этого, глава российского оборонного ведомства выразил готовность обсудить с Хрениным наиболее актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

Белоусов сказал, что он рад лично познакомиться с министром обороны Белоруссии, и поблагодарил его за радушный прием. Хренин в самом начале встречи, открывая ее, поздравил Андрея Белоусова с назначением на должность министра обороны России. Он выразил уверенность, что опыт Белоусова, а также его знания и лидерские качества позволят успешно решать задачи, стоящие перед ВС РФ.

Еще Хренин заявил, что открывшаяся встреча двух министров - очередное подтверждение прочных связей и стратегического партнерства между двумя странами, что особенно важно в нынешней сложной военно-политической обстановке.

В Белоруссии находится и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Он прилетел туда вчера поздно вечером для переговоров с президентом страны Александром Лукашенко.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.