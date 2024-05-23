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Путин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко

Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.
Анастасия Бобылева 2024-05-23 23:13:12
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с официальным визитом. На опубликованных кадрах он выходит из своего самолета, его встречает белорусский лидер Александра Лукашенко.

Путин прилетел в Белоруссию по приглашению Лукашенко. Переговоры двух президентов состоятся 24 мая во Дворце Независимости. Первая часть встречи пройдет в узком кругу, вторая - в расширенном составе.

На встрече планируется обсудить белорусско-российские отношения: продвижение совместных проектов в сфере экономики и торговли, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере. Также лидеры поговорят об интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства и о международной повестке. Особое внимание уделят обстановке в регионе, совместному реагированию на возникающие вызовы и угрозы.

Ранее сообщалось, что Белоруссия присоединится к ядерным учениям Вооруженных сил России. Белорусские военнослужащие подключатся на втором этапе учений.

#в стране и мире #белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #встреча
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