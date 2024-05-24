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Названы темы переговоров министров обороны РФ и Белоруссии

Главы министерств рассмотрят вопросы ВТС и обеспечения безопасности Союзного государства.
Мария Зайцева 2024-05-24 11:52:08
© Фото: Ян Горбанюк, «Ваяр», Министерства обороны Республики Беларусь

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск 24 мая для переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе переговоров будут обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обеспечения безопасности Союзного государства.

В Минске Андрея Белоусова лично встретил генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Ранее, 15 мая, Андрей Белоусов и Виктор Хренин обсуждали эти вопросы в ходе телефонного разговора. Тогда же глава Минобороны Белоруссии поздравил коллегу с назначением на должность.

#в стране и мире #белоруссия #минск #переговоры #министр обороны рф #военно-техническое сотрудничество #Андрей Белоусов #виктор хренин #обеспечение безопасности
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