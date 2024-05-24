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В Росреестре объяснили, как будут выявлять признаки заброшенных земель

Ранее сообщалось о создании законопроекта, который может позволить штрафовать собственников за неиспользование дачных участков.
Глеб Владовский 2024-05-24 12:36:22
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Правительство РФ предложило несколько механизмов определения того, используется ли участок земли соответствующим образом или нет. Об этом рассказал в интервью «Звезде» статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

По словам эксперта, основная цель новых поправок заключалась в повышении эффективности использования земельных участков, поскольку нередко можно наблюдать картину «заброшенной земли». Для этого разработаны механизмы по борьбе с этой проблемой.

«Первый механизм заключается в установке признаков неиспользования для населенных пунктов и товариществ, а во-вторых, определить сроки на освоение, подразумевающие принятия мер для того, чтобы сделать участок пригодным для использования», - рассказал он.

В качестве примера, он привел необходимость ликвидации неровностей на участке, из-за которых невозможно строить объекты. Таким образом, государство будет воздействовать на земельных собственников. Бутовецкий также отметил, что каких-либо новых санкций, повышений штрафов или конфискаций земли нет.

«То есть задача вернуть собственника на свою землю, чтобы он либо сам ее использовал, либо передал ее тем, кому это будет интересно», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось о создании законопроекта, который позволял бы штрафовать садоводов за неиспользование их участков. В свою очередь, юрист рассказал, что владельцам дач, которые находятся в границах города и сельских поселений, бояться новых поправок в Земельный кодекс не стоит.

#наш эксклюзив #Росреестр #земельный участок #земельный кодекс
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