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Юрист Шугаев объяснил, кого не коснутся штрафы за неосвоение участков

По его словам, нарушение чаще всего видно невооруженным глазом.
Мария Зайцева 2024-05-23 08:00:18
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владельцам дач, которые находятся в границах города и сельских поселений, бояться новых поправок в Земельный кодекс не стоит. Об этом рассказал «Звезде» член правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества Сергей Шугаев.

В России могут внести поправки в Земельный кодекс, согласно которым собственник участка будет обязан начать осваивать приобретенную землю в течение трех лет. В противном случае ему будет грозить штраф. В случае принятия закона он вступит в силу с марта 2025 года.

При этом существуют земли сельскохозяйственного назначения - те, которые расположены в 30 километрах от границ населенных пунктов. По словам эксперта, с ними вопрос стоит более остро. Эти территории изначально предназначались для ведения сельского хозяйства. Если они захламлены мусором или заросли сорняками, владельцам будет необходимо расчистить территорию, чтобы не получить штрафы.

«Если участок не захламлен, если он используется по назначению и не носится вред ни соседям, ни земле, то бояться абсолютно нечего», - объяснил Сергей Шугаев.

По словам эксперта, пока критерии захламления и неосвоения участка правительством приняты не были. Это будет отдельный документ на основании закона. При этом Шугаев добавил, что чаще всего все нарушения видны и без прочтения НПА.

Юрист дополнил, что закон в любом случае будет направлен «на человека, а не против него» и что садоводство в России поддерживается государством.

Член правительственной комиссии выделил отдельное преимущество внесения этих поправок.

«Изменения в закон дадут возможность спокойно строить, спокойно регистрироваться в них (дачных домах. - Прим. ред.), если люди этого хотят», - рассказал эксперт.

Двадцать второго мая стало известно, что в Земельный кодекс предлагается внести поправки про освоение земель и штрафы владельцам за неиспользование своего участка.

#эксперт #поправки #наш эксклюзив #Юрист #Сельское хозяйство #дача #земельный участок #кодекс #новый закон
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