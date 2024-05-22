Владельцев земельных участков хотят штрафовать за их неиспользование

Собственников земельных участков, включая садоводов и огородников, обяжут начать их использовать в ближайшие три года по аналогии с участками сельхозназначения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника, близкого к комиссии и источник в Белом доме. В пресс-службе Росреестра изданию также подтвердили создание этого законопроекта.

Поправки предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Согласно документу, освоением будет считаться проведение мероприятий по приведению участка в пригодное для использование состояние. Их перечень будет составлен до 15 января 2025 года.

Если законопроект примут, поправки вступят в силу 1 марта 2025 года. Признаки неосвоения земель будут установлены правительством. За неиспользование земельного участка по части 3 статьи 8.8 КоАП физлицо понесет штраф 1-1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Должностное лицо - 1,5-2% кадастровой стоимости и не менее 50 тысяч рублей, а юрлицо - 3-5% кадастровой стоимости и не менее 400 тысяч рублей.

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