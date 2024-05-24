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Под Белгородом уничтожен украинский БПЛА

Беспилотник был уничтожен.
Мария Зайцева 2024-05-24 11:29:07
© Фото: РИА Новости

Украина попыталась совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по территории Белгородской области 24 мая около 10 утра по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный аппарат.

Ночью с 23 на 24 мая над территорией Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника. Днем 23 мая стало известно, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание школы в селе Безымено Белгородской области. На момент взрыва детей и взрослых не было в здании, школьники переведены на дистанционный формат обучения.

#армия #пво #бпла #белгородская область #ВСУ
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