Под Белгородом уничтожен украинский БПЛА

Украина попыталась совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по территории Белгородской области 24 мая около 10 утра по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный аппарат.

Ночью с 23 на 24 мая над территорией Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника. Днем 23 мая стало известно, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание школы в селе Безымено Белгородской области. На момент взрыва детей и взрослых не было в здании, школьники переведены на дистанционный формат обучения.