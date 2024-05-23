ВСУ атаковали здание школы в Белгородской области

Дрон-камикадзе армии Украины атаковал здание школы в селе Безымено Белгородской области, об этом сообщил губернатор вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки ВСУ на школу пострадавших нет.

«С помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали здание школы. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа», - указано в сообщении Гладкова.

Губернатор уточнил, что в селе Безымено действует дистанционный формат образования. Детей и взрослых не было в школе на момент взрыва. Гладков рассказал о поврежденной кровле и выбитых окнах на третьем и четвертом этажах здания. В результате взрыва также выбило окно в квартире соседнего дома.

В четвертой четверти Гладков перевел на дистанционный формат обучения детей в школах приграничных муниципалитетов, Белгорода и Яковлевского городского округа. Также губернатор распорядился отменить занятия в кружках и секциях в 30-километровой зоне от госграницы.