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Над Крымом уничтожили три украинские ракеты ATACMS за ночь

Средства ПВО также сбили два БПЛА под Белгородом.
Мария Зайцева 2024-05-24 08:22:33
© Фото: РИА Новости

Дежурные средства ПВО уничтожили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией Республики Крым и два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении министерства.

В акватории Черного моря также были обнаружены безэкипажные катера ВМС Украины, которые направлялись к Крымскому полуострову. Три из них были уничтожены с помощью штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.

Вечером 23 мая стало известно, что в Крыму в результате атаки киевского режима погибли два человека. ВСУ провели ракетную атаку по полуострову в Симферопольском районе.

#армия #пво #бпла #республика крым #белгородская область #ВСУ #ATACMS
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