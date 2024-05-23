Два человека погибли в результате ракетной атаки ВСУ по Крыму

В Крыму из-за атаки украинских националистов погибли два человека. Уточняется, что по одному из районов полуострова они произвели ракетный обстрел. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал он в Telegram-канале.

Аксенов добавил, что зафиксированы попадания по объекту хозяйственного назначения около Алушты. Сотрудники МЧС уже работают на месте происшествия.

Вечером боевики ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров. Днем они обстреляли Горловку, пострадали 12 человек.