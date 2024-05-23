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ВСУ атаковали двумя «натовскими» снарядами Петровский район Донецка

Обстрел Петровского района Донецка производился из Желанного Второго, ВСУ выпустили два снаряда «натовского» калибра.
Дарина Криц 2024-05-23 23:23:07
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Боевики ВСУ обстреляли Донецк двумя снарядами калибра 155 миллиметров. Инцидент произошел вечером, 23 мая, в 19:50. Под удар попал Петровский район города.

Обстрел производился из населенного пункта Желанное Второе. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины). Не уточняется, есть ли жертвы и каковы разрушения.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», - указали представители ведомства.

Петровский район находится в западной части Донецка, на его окраине, будучи самым отдаленным от центра города районом. На протяжении последних десяти лет он регулярно подвергается обстрелам сторонников киевского режима.

В то же время днем в Горловке 12 человек пострадали из-за обстрела со стороны украинских националистов, сообщил корреспондент «Звезды». Они вели огонь по жителям примерно на протяжении 20 минут.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #сцкк #обстрел всу #петровский район
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