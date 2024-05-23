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В Горловке 12 человек пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ

Осколками посечены автомобили жителей, на дорогах появились ямы из-за снарядов.
Глеб Владовский 2024-05-23 12:22:06
© Фото: itsdonetsk, telegram

Предварительно, 12 человек получили ранения различной степени тяжести из-за обстрела центральной части Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил наш корреспондент.

По словам очевидцев, украинские боевики вели огонь по мирным жителям почти 20 минут. Осколками посечены автомобили жителей, на дорогах появились ямы из-за снарядов.

Территория ДНР регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, в жилом секторе города Моспино в ДНР в результате обстрела ВСУ оказались повреждены более 20 домов.

#ДНР #Горловка #наш эксклюзив #обстрел всу
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