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Тайвань принял ответные меры на военные учения Китая вокруг острова

По словам оборонного ведомства, эти учения подрывают региональный мир и стабильность.
Мария Зайцева 2024-05-23 06:33:22
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress

Военные учения Народно-освободительной армии Китая подрывают региональный мир и стабильность, а также являются провокацией. Об этом заявило оборонное ведомство Тайваня.

В документе указано, что морские, воздушные и наземные силы приняли ответные меры на учения НОАК, которые Китай начал в четверг в 07:45 по пекинскому времени. Они должны продлиться до 24 мая с участием сухопутных и ракетных войск, военно-морских и военно-воздушных сил Китая.

По словам представителя Восточной зоны боевого командования НОАК полковника ВМС Ли Си, эти военные учения нужны для «предупреждения сепаратистских сил, сторонников так называемой независимости Тайваня».

Ранее 26 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Ван И, на которых, в том числе, обсуждалась безопасность Тайваньском проливе и военная активность КНР.

#Китай #в стране и мире #ноак #Тайвань #военные учения #остров
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