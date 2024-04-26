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Блинкен обсудил с главой МИД КНР отношения с РФ и Тайвань

В частности, поднимался вопрос якобы поддержки ВПК России Пекином, а также безопасности в Тайваньском проливе.
Глеб Владовский 2024-04-26 13:39:32
© Фото: Ren Pengfei, XinHua, Globallookpress

Госсекретарь США Энтони Бликнен во время переговоров с главой МИД КНР Ван И поднял тему отношений Китая с Россией, а также вопрос касательно Тайваня. Об этом сообщило новостное агентство Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что в ходе переговоров поднимались такие темы как «поддержка Китаем военно-промышленного комплекса» России, безопасность в Тайваньском проливе, а также «военная активность КНР в районе Южно-Китайского моря».

Напомним, что Ван И заявил, что дипотношения между Пекином и Вашингтоном рискуют ухудшиться в связи с многочисленными негативными факторами. Кроме того, дипломат предостерег США от вмешательства в дела страны.

#Китай #в стране и мире #сша #ван и #Энтони Блинкен
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