Кулеба: у Киева нет плана Б при отсутствии помощи от США

У Киева не плана Б на случай, если Конгресс США не выделит помощь. Об этом американскому государственном секретарю Энтони Блинкену заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я напомнил об этом госсекретарю, говорю: "Смотри, у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А - принятие сильного законопроекта"», - цитирует ТАСС слова Кулебы.

Ранее в Палате представителей представили законопроект о выделении помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Документ в том числе предписывает передать Киеву тактические ракеты ATACMS.

Предполагается, что помощь не будет безвозвратной. Президент США Джо Байден должен договориться с Украиной о возмещении страной выделенных средств.

Между тем, американский лидер уже поддержал инициативу. Он призвал Конгресс быстро принять законопроект и заявил о готовности его сразу подписать.