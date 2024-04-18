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Кулеба: у Киева нет плана Б при отсутствии помощи от США

Дипломат заявил, что должен сработать план А, предполагающий выделение финансовой помощи Украине.
Сергей Лебедев 2024-04-18 23:32:11
© Фото: Kay Nietfelddpa, Global Look Press

У Киева не плана Б на случай, если Конгресс США не выделит помощь. Об этом американскому государственном секретарю Энтони Блинкену заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я напомнил об этом госсекретарю, говорю: "Смотри, у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А - принятие сильного законопроекта"», - цитирует ТАСС слова Кулебы.

Ранее в Палате представителей представили законопроект о выделении помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Документ в том числе предписывает передать Киеву тактические ракеты ATACMS.

Предполагается, что помощь не будет безвозвратной. Президент США Джо Байден должен договориться с Украиной о возмещении страной выделенных средств.

Между тем, американский лидер уже поддержал инициативу. Он призвал Конгресс быстро принять законопроект и заявил о готовности его сразу подписать.

#Украина #сша #Киев #Дмитрий Кулеба #Конгресс #Энтони Блинкен #план #Госсекретарь
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