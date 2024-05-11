Санинструктор Таекина рассказала, что ВСУ охотятся на медиков

Российские медицинские работники в зоне специальной военной операции являются для украинских боевиков приоритетной мишенью, даже несмотря на то, что они оказывают помощь всем раненным без исключения. Об этом в программе «Время героев» рассказала санитарный инструктор Татьяна Таекина.

«Они всегда стараются медиков устранить. Это для них первая мишень. Но мы отлично справляемся, ребята знают, что мы в укромном месте. Раненные видят, что мы женщины, значит еще лучше - они в надежных руках», - рассказала Татьяна.

В команде Таекиной несколько обученных помощников, которые обычно занимаются легкими ранениями. С тяжелыми травмами Татьяна обычно работает лично.

Медики круглосуточно находится на связи, чтобы оперативно помочь раненным бойцам. Для каждого медотряда есть свой позывной - чтобы противники не вычислили позиции врачей.

«У нас рации, стараемся общаться. Нельзя же кричать в рацию "медики", используем позывные. Вызывают нас по рации, мы готовимся, ждем, оказываем помощь. Нет такого "наш, не наш" - помощь будет оказана всем», - рассказала Татьяна.

Полное интервью с санинструктором Татьяной Таекиной смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на телеканале «Звезда». Вы узнаете, почему российские женщины добровольно едут на передовую, как работают полевые медсестры, и почему во время сражений, когда надо медиков, по рации звучат популярные марки автомобилей.