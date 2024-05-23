МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МО РФ заявили, что 98% раненных в зоне СВО готовы продолжать службу

В госпитале имени Вишневского открылась научно-практическая конференция «Боевая травма».
2024-05-23 15:34:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Продолжать службу после выздоровления готовы 98% раненных в зоне СВО. Об уникальном опыте врачей Минобороны рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин.

В госпитале имени Вишневского открылась научно-практическая конференция «Боевая травма». Главные темы встречи, в которой участвуют 350 специалистов, - оказание первой помощи на поле боя и реабилитация бойцов после ранений.

Также в госпитале начала работу выставка медицинских инноваций. Министерство обороны представило новейшие аптечки, мобильные аппараты ультразвуковой диагностики и эвакуационный бронеавтомобиль «Линза», который активно применяется в зоне спецоперации.

Между тем в филиале военного госпиталя имени Бурденко открыли новейший хирургический блок. На прошлой неделе его показали заместителю министра обороны Татьяне Шевцовой. Госпиталь получил новое медицинское оборудование, которое позволит выполнять сложные нейрохирургические операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #госпиталь #СВО #боевая травма
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 