В МО РФ заявили, что 98% раненных в зоне СВО готовы продолжать службу

Продолжать службу после выздоровления готовы 98% раненных в зоне СВО. Об уникальном опыте врачей Минобороны рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин.

В госпитале имени Вишневского открылась научно-практическая конференция «Боевая травма». Главные темы встречи, в которой участвуют 350 специалистов, - оказание первой помощи на поле боя и реабилитация бойцов после ранений.

Также в госпитале начала работу выставка медицинских инноваций. Министерство обороны представило новейшие аптечки, мобильные аппараты ультразвуковой диагностики и эвакуационный бронеавтомобиль «Линза», который активно применяется в зоне спецоперации.

Между тем в филиале военного госпиталя имени Бурденко открыли новейший хирургический блок. На прошлой неделе его показали заместителю министра обороны Татьяне Шевцовой. Госпиталь получил новое медицинское оборудование, которое позволит выполнять сложные нейрохирургические операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.