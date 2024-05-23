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Эксперт Асафов: РФ не будет симметрично отвечать на закрытие норвежской границы туристам

Политолог Асафов предположил, что ответ России на ограничения Норвегии на въезд россиянам будет иным и не скажется на норвежцах.
Игнат Далакян 2024-05-23 18:03:02
© Фото: Ian Murray, imageBROKER, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Россиянам стоит ожидать от других стран, которые поддерживают Украину, таких же запретов на въезд, какие ввела Норвегия. В новый санкционный пакет включить что-либо против РФ уже сложно, поэтому в ход идут такие действия. Об этом рассказал «Звезде» первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов ОП РФ Александр Асафов.

«Запрет на въезд российских туристов в Норвегию - не первый шаг с их стороны. Это череда последовательных действий с 2022 года. Сначала ввели ограничения на выдачу туристических виз, потом запретили въезжать на машинах с российскими номерами», - напомнил эксперт.

Асафов отметил, что подобные решения существуют в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Чехии. Нынешнее решение норвежских властей находится в логике решений по поддержке Украины, чего они и не скрывают. Таким образом, по словам эксперта, ограничения российским туристам следует ждать и от других стран, поддерживающих Киев.

Россия, в отличие от Европы, которая забыла о принципах гуманизма, рассматривает ситуацию с точки зрения простых людей. Ответ на запрет будет иным, он не скажется на норвежцах, предположил Асафов.

Ранее норвежское правительство сообщило, что с 29 мая правила для въезда россиян в страну ужесточатся. Теперь гражданам России невозможно будет въехать в Норвегию с целью туризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит Норвегии после запрета въезда туристов из РФ. Он отметил, что Осло принял дискриминационное решение по отношению к россиянам.

#санкции #норвегия #Туристы #ограничения #наш эксклюзив #российские туристы
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