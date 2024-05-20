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Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая

Церемония похорон пройдет в четверг в мавзолее имама Резы, который находится в Мешхеде.
Игнат Далакян 2024-05-20 19:35:30
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Об этом сообщил вице-президент страны Мохсен Мансури, назначенный главой комитета по организации похорон погибших при крушении президентского вертолета.

«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», - цитирует ТАСС сообщение телеканала IRIB.

Мавзолей имама Резы располагается в городе Мешхеде, который расположен на северо-востоке Ирана. Это родной город Эбрахима Раиси. Он является центром паломничества и одной из главных святынь шиитов.

Ранее в Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета с президентом Эбрахимом Раиси. Такое распоряжение дал начальник генштаба Вооруженных сил республики Мохаммад Багери. Во главе комиссии назначили генерал-майора Али Абдаллахи.

#в стране и мире #Иран #похороны #Эбрахим Раиси #Мешхед
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