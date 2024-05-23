ЗАЭС отключилась от основной линии электропередачи

Запорожская атомная электростанция отключилась от основной линии электроснабжения. Об этом сообщили в МАГАТЭ. По данным агентства, причиной отключения послужило короткое замыкание.

«ЗАЭС сегодня днем потеряла соединение с единственной оставшейся внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ из-за короткого замыкания. В результате станция стала полагаться на единственную резервную линию», - говорится в сообщении агентства в соцсети X.

Как сообщили в официальном Telegram-канале ЗАЭС, питание станции осуществляется от линии «Феросплавная» мощностью 330 кВ. Угроз нарушений пределов безопасности нет. В сообщении не подтверждается информация о замыкании, причины отключения выясняются.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под контролем российских войск, на станции регулярно работают специалисты МАГАТЭ. Все блоки станции переведены в состояние «холодный останов». При этом ВСУ продолжают наносить по АЭС и прилежащей территории удары.

О том, что удары ВСУ по станции могут привести к ядерной катастрофе, неоднократно заявляли российские власти на всех уровнях. Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Европы своим молчанием ставят под угрозу жизни и здоровье собственных граждан. Дипломат добавил, что Россия продолжит защищать ЗАЭС от украинских атак.