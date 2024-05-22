ВСУ атаковали территорию транспортного цеха ЗАЭС дроном-камикадзе

Киевские формирования атаковали территорию транспортного цеха Запорожской АЭС. В ходе удара украинские боевики применили дрон-камикадзе, сообщает пресс-служба станции.

«Зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

В результате атаки никто из людей не пострадал. Критических разрушений тоже нет.

Ранее на протяжении пары дней украинские боевики неоднократно атаковали жилые дома и другие объекты Энергодара рядом с ЗАЭС. В ходе атак противник также применял беспилотники. Пресс-служба станции указала на недопустимость обстрелов как мирных людей, так и территории ЗАЭС, ее инфраструктуры.

На днях глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал, что агентство распространит данные о том, кто атаковал Запорожскую атомную электростанцию, если организация сможет проверить и подтвердить это. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости. Гросси объяснил, что определить, кто стоит за атаками, крайне трудно из-за того, что дроны могут быть запущены с любого направления.

С начала спецоперации Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг станции зону безопасности, но прийти к согласию стороны так и не смогли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.