Посол в ФРГ заявил, что Израиль не простит признавшие Палестину страны

Признавшие Палестину как государство страны не получат прощения со стороны Израиля. С таким предупреждением выступил посол еврейского государства в Германии Рон Просор.

По его мнению, таким поступком они дают ХАМАС «попутный ветер», учитывая нападение радикального палестинского движения в 2023 году.

О своем официальном признании Государства Палестина заявили Норвегия и Ирландия. В Норвегии признание вступит в силу 28 мая. О готовности сделать такой же шаг заявили в Испании - премьер-министр Педро Санчес заявил, что правительство официально признает Палестину во вторник, 28 мая.

«Эти страны дают террористам попутный ветер. Во время следующей резни на их руках будет кровь невинных людей. Мы не забудем этого и не простим этим государствам», - заявил высокопоставленный дипломат Просор в интервью Table.Briefings, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Норвегии, Ирландии и Испании для проведения консультаций из-за признания Палестины. Министр добавил, что его страна не будет молчать «перед лицом тех, кто подрывает» суверенитет Израиля и ставит под угрозу его безопасность.