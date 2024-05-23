ВСУ за сутки 23 раза обстреляли Донецкую республику

За минувшие сутки украинские националисты 23 раза обстреляли территорию ДНР, что привело к ранениям девяти человек.

За время атак боевики выпустили 59 различных боеприпасов. Наибольшее количество обстрелов произошло на Донецком направлении (14), на Горловском - 8, и один обстрел произошел на Волновахском направлении.

«23 факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении 9 гражданских лиц», - указали в представительстве.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), из-за обстрелов повреждены 28 жилых домов и один автомобиль.

Днем 22 мая глава ДНР сообщал, что ВСУ впервые применили ATACMS с кассетной боевой частью против республики. Удар пришелся по поселку Моспино Пролетарского района Донецка, для чего они применили пусковую установку HIMARS. Это нападение привело к ранению шести жителей.

В предыдущие сутки украинские националисты 35 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.