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ВСУ за сутки 23 раза обстреляли Донецкую республику

Девять человек получили ранения в результате 23 обстрелов ВСУ за минувшие сутки, 28 домов повреждены.
Дарина Криц 2024-05-23 01:04:56
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

За минувшие сутки украинские националисты 23 раза обстреляли территорию ДНР, что привело к ранениям девяти человек.

За время атак боевики выпустили 59 различных боеприпасов. Наибольшее количество обстрелов произошло на Донецком направлении (14), на Горловском - 8, и один обстрел произошел на Волновахском направлении.

«23 факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении 9 гражданских лиц», - указали в представительстве.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), из-за обстрелов повреждены 28 жилых домов и один автомобиль.

Днем 22 мая глава ДНР сообщал, что ВСУ впервые применили ATACMS с кассетной боевой частью против республики. Удар пришелся по поселку Моспино Пролетарского района Донецка, для чего они применили пусковую установку HIMARS. Это нападение привело к ранению шести жителей.

В предыдущие сутки украинские националисты 35 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #Украинские националисты #обстрелы всу
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