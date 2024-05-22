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В результате 35 атак за сутки на ДНР погиб человек, еще четверо ранены

За сутки на Горловском направлении произошел 21 обстрел, на Донецком- 14. Один мирный житель погиб  четверо ранены.
Дарина Криц 2024-05-22 01:12:04
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Украинские боевики за сутки 21 мая 35 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики. Наибольшее количество ударов - 21 - произошло на Горловском направлении.

В результате атак погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. 14 обстрелов - на Донецком направлении, 21 обстрел - на Горловском», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, из-за обстрелов боевиков повреждения получили девять жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры. Также повреждены два автомобиля и автобус городского маршрута.

По информации СЦКК, за сутки при обстрелах ВСУ выпустили 109 различных боеприпасов.

В то же время днем 21 мая боевики ВСУ атаковали врачей, помогавших пострадавшим в Свердловске в Луганской Народной Республике. Как сообщил глава региона Леонид Пасечник, они использовали ракеты производства США ATACMS с применением кассетных боеприпасов.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #обстрелы всу #донецкое направление #Горловское направление
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