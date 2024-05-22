ВСУ впервые применили ATACMS с кассетной боевой частью против ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что сегодня киевский режим впервые применил по территории ДНР ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью.

Пушилин уточнил, что ракета была применена в поселке Моспино Пролетарского района столицы региона. Для этого враг использовал пусковую установку HIMARS. В результате этого ранения различной степени получили шесть гражданских: мужчины 1954, 1968, 1977 и 1992 годов рождения и женщины 1968 и 1971 годов рождения.

Кроме этого, ранения получил мужчина 1977 года рождения (Кировский район Донецка), женщина 1959 года рождения (Кировский район Макеевки) и женщина 1970 года рождения (село Красная Поляна Волновахского района).

Всего же за сутки было зафиксировано 15 обстрелов территории ДНР неприятелем. Враг выпустил 34 боеприпаса, применяя пусковые установки HIMARS, ствольную 155-миллиметровую артиллерию и ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию транспортного цеха ЗАЭС.