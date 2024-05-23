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Число погибших в пожаре в Истре возросло до восьми

Сотрудники МЧС России обнаружили еще одно тело.
Глеб Владовский 2024-05-23 13:14:46
© Фото: МЧС РФ

Число погибших в результате пожара в хостеле в подмосковном городе Истра возросло до восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье», - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее сотрудники ведомства обнаружили тело седьмого погибшего на месте происшествия.

Также сообщалось о многочисленных жалобах на хостел со стороны соседей. Однако сотрудники правоохранительных органов не обнаруживали каких-либо следов незаконных действий. В основном соседи жаловались на скопления мусора и нагрузку электросети.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #МЧС РФ #Истра
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