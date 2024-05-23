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Число погибших в пожаре в подмосковной Истре возросло до семи

Сотрудники МЧС России обнаружили еще одно тело.
Глеб Владовский 2024-05-23 11:18:29
© Фото: МЧС РФ

Число погибших в результате пожара в хостеле в подмосковном городе Истра возросло до семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На пожаре в Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего», - говорится в заявлении.

В ведомстве также добавили, что возгорание площадью 80 «квадратов» успешно ликвидировано.

Точная причина происшествия не указывается.

Ранее сообщалось о гибели шести человек, личности которых еще не установлены. Еще двоих пострадавших госпитализировали.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #Истра
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