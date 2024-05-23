Число погибших в пожаре в подмосковной Истре возросло до семи

Число погибших в результате пожара в хостеле в подмосковном городе Истра возросло до семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На пожаре в Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего», - говорится в заявлении.
В ведомстве также добавили, что возгорание площадью 80 «квадратов» успешно ликвидировано.
Точная причина происшествия не указывается.
Ранее сообщалось о гибели шести человек, личности которых еще не установлены. Еще двоих пострадавших госпитализировали.
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