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На сгоревший в Истре хостел жаловались соседи

По словам очевидцев, неравнодушные жители поселка пришли на помощь.
Мария Зайцева 2024-05-23 12:26:20
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Около 4 утра в подмосковной Истре в СНТ «Снегирь» разгорелся пожар, в ходе которого погибли семь человек. Соседи здания поделились подробностями со «Звездой».

Жительница товарищества рассказала, что проживающих в хостеле было много. На него писали заявления, но незаконных фактов не было обнаружено. Соседей не устраивало увеличение мусора и нагрузка на электросети. При этом, по словам женщины, жалоб на самих проживающих там не было.

По словам очевидицы, ее соседка первая увидела дым и написала в общий чат СНТ, после чего многие неравнодушные из поселка пришли на помощь.

Другой очевидец рассказал, что соседи помогали устроить подъезд пожарных машин и сопроводили пострадавшую до машины скорой помощи. По его словам, женщину отвезли в больницу в Истре. Во время пожара она выпрыгнула из окна второго этажа и получила сотрясение головного мозга.

Неравнодушные попытались попросить помощи у соседнего конноспортивного комплекса и хотели подключиться к гидранту, но охранник им не разрешил. Мужчина поделился, что в здании сначала появился дым, а потом прорвались языки пламени и рухнула кровля, в результате чего хостел горел открытым пламенем. Он сказал, что пламя начало касаться елок, но благодаря отсутствию ветра огонь не перекинулся на другие строения.

Ранее стало известно, что в Истре в Московской области загорелось здание хостела, погибли семь человек.

#пожар #Московская область #наш эксклюзив #хостел #поселок #очевидцы #соседи #Истра
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