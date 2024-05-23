На сгоревший в Истре хостел жаловались соседи

Около 4 утра в подмосковной Истре в СНТ «Снегирь» разгорелся пожар, в ходе которого погибли семь человек. Соседи здания поделились подробностями со «Звездой».

Жительница товарищества рассказала, что проживающих в хостеле было много. На него писали заявления, но незаконных фактов не было обнаружено. Соседей не устраивало увеличение мусора и нагрузка на электросети. При этом, по словам женщины, жалоб на самих проживающих там не было.

По словам очевидицы, ее соседка первая увидела дым и написала в общий чат СНТ, после чего многие неравнодушные из поселка пришли на помощь.

Другой очевидец рассказал, что соседи помогали устроить подъезд пожарных машин и сопроводили пострадавшую до машины скорой помощи. По его словам, женщину отвезли в больницу в Истре. Во время пожара она выпрыгнула из окна второго этажа и получила сотрясение головного мозга.

Неравнодушные попытались попросить помощи у соседнего конноспортивного комплекса и хотели подключиться к гидранту, но охранник им не разрешил. Мужчина поделился, что в здании сначала появился дым, а потом прорвались языки пламени и рухнула кровля, в результате чего хостел горел открытым пламенем. Он сказал, что пламя начало касаться елок, но благодаря отсутствию ветра огонь не перекинулся на другие строения.

Ранее стало известно, что в Истре в Московской области загорелось здание хостела, погибли семь человек.