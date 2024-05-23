Шесть человек погибли при пожаре в хостеле в подмосковной Истре

По предварительной информации прокуратуры Московской области, около 4 утра 23 мая в хостеле в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково в подмосковной Истре разгорелся пожар. В его результате погибли шесть человек. Об этом сообщает областная прокуратура в Telegram-канале.

Личности погибших устанавливаются. Пострадали также два человека, их доставили в медицинское учреждение.

В сообщении уточняется, что дом не газифицирован, имеет общую площадь 250 квадратных метров и сдавался в аренду. Причина пожара не установлена, МЧС России ликвидировали открытое горение.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства под контролем прокуратуры Истры. Она также взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.