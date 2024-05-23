МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шесть человек погибли при пожаре в хостеле в подмосковной Истре

По данным прокуратуры, двум пострадавшим удалось спастись.
Мария Зайцева 2024-05-23 10:07:54
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

По предварительной информации прокуратуры Московской области, около 4 утра 23 мая в хостеле в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково в подмосковной Истре разгорелся пожар. В его результате погибли шесть человек. Об этом сообщает областная прокуратура в Telegram-канале.

Личности погибших устанавливаются. Пострадали также два человека, их доставили в медицинское учреждение.

В сообщении уточняется, что дом не газифицирован, имеет общую площадь 250 квадратных метров и сдавался в аренду. Причина пожара не установлена, МЧС России ликвидировали открытое горение.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства под контролем прокуратуры Истры. Она также взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Московская область #пострадавшие #погибшие #хостел #снт #Истра
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 