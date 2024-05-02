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Антонов назвал санкции США против РФ «нелегитимными ухищрениями»

По словам посла РФ в Вашингтоне, новые санкции США продолжают череду русофобских действий, которые только укрепляют сомнения в конструктивной роли США в мире.
Елизавета Кондрикова 2024-05-02 03:11:40
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

США не смогут запугать Россию и ее граждан очередным «винегретом» санкций, новый список ограничений Вашингтона - это нелегитимные ухищрения, которые заставляют сомневаться в конструктивной роли США в мире. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать. Не осознают, что нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства», - говорится в сообщении Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат назвал подобные выпады частью череды русофобских действий США, которые исходили от страны в последнее время. Отдельно он указал на ничем не подкрепленные обвинения американской стороны в использовании химического оружия.

Антонов также отметил попытки Вашингтона запугать российских торговых партнеров, в том числе Китай, и ограничить сотрудничество между двумя странами. Тем самым посол прокомментировал попадание в список США 21 китайской компании, они обвиняются в помощи Москве в обходе ограничений.

Напомним, накануне в Пекине назвали распространение антироссийских санкций на китайские организации «незаконными и односторонними». По словам посла КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюя, российско-китайские отношения выстраиваются в соответствии с рыночными принципами, и в них ни одна страна не должна вмешиваться.

#Россия #сша #Анатолий Антонов #Антироссийские санкции #посольство рф в сша
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