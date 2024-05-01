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В КНР назвали незаконными санкции США против китайских компаний

В посольстве Китая в Вашингтоне также призвали не вмешиваться в российско-китайские отношения, указав, что они соответствуют всем рыночным принципам.
Елизавета Кондрикова 2024-05-01 23:25:29
© Фото: BjÃ’.Â�rn Trotzki, via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress

Китай решительно выступил против введенных американской стороной санкций в отношении ряда китайских компаний, в КНР считают их незаконными. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

В посольстве подчеркнули, что Пекин занимает справедливую и объективную позицию по украинскому кризису, а также остается в стороне от поставок вооружений какой-либо из сторон конфликта.

При этом российско-китайские отношения, по словам Пэнъюя, не должны становится предметом вмешательств извне, они развиваются в рамках рыночных принципов.

Напомним, сегодня Вашингтон обновил антироссийский санкционный список, в него среди прочего попали компании из КНР и Турции, всего фигурирует 21 китайская организация по обвинению в помощи в обходе ограничений против РФ.

#Китай #сша #санкции США #Посольство КНР #российско-китайские отношения
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