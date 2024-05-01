США ввели санкции против 29 физических и 250 юридических лиц

Обновленный санкционный список пополнился 29 физическими лицами и 250 юридическими.Об этом сообщило американское министерство финансов. Также ограничения были введены в отношении 16 судов, авиакомпании «Победа» и автозавода «Урал». В новом расширении США по России фигурируют компании из КНР и Турции.

Вторичные антироссийские санкции затронули граждан третьих стран, включая Азербайджан.

Страны Запада прекратят вводить антироссийские санкции лишь при условии, что Россия отдаст все свои ресурсы, после чего Россия станет «хорошей», заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.