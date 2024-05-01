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США ввели санкции против 29 физических и 250 юридических лиц

В частности, ограничения введены в отношении 16 судов, авиакомпании «Победа» и автозавода «Урал».
Ирина Егорова 2024-05-01 20:49:58
© Фото: Petrov Sergeynews.ru

Обновленный санкционный список пополнился 29 физическими лицами и 250 юридическими.Об этом сообщило американское министерство финансов. Также ограничения были введены в отношении 16 судов, авиакомпании «Победа» и автозавода «Урал».  В новом расширении США по России фигурируют компании из КНР и Турции.

Вторичные антироссийские санкции затронули граждан третьих стран, включая Азербайджан.

Страны Запада прекратят вводить антироссийские санкции лишь при условии, что Россия отдаст все свои ресурсы, после чего Россия станет «хорошей», заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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