МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Адмирал Горшков» в Атлантике «защитил» корабли СФ от налета авиации

Учения проводились при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей.
2024-05-23 11:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на учениях в Атлантическом океане защитил корабли Северного флота от налета авиации и противокорабельных ракет условного противника. Кадры корабельных учений по противовоздушной обороне публикует Министерство обороны России.

Данные учения проводились при помощи компьютерного моделирования текущей обстановки, то есть фактически вооружение фрегата не применялось. В учебно-тренировочный комплекс были заведены три цели, они поражались с помощью ЗРК «Полимент-Редут», корабельной артустановки А-192М, зенитного комплекса «Палаш».

Отряд кораблей Северного флота во главе с носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отправился в дальний поход 17 мая. В состав отряда кораблей также вошли средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» - головной фрегат проекта 22 350. Фрегаты данного проекта являются носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

В июне на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили корвет «Ретивый», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр». Когда корвет будет построен и сдан ВМФ России, он пополнит списки Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #фрегат #МО РФ #Адмирал Горшков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 