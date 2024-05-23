«Адмирал Горшков» в Атлантике «защитил» корабли СФ от налета авиации

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на учениях в Атлантическом океане защитил корабли Северного флота от налета авиации и противокорабельных ракет условного противника. Кадры корабельных учений по противовоздушной обороне публикует Министерство обороны России.

Данные учения проводились при помощи компьютерного моделирования текущей обстановки, то есть фактически вооружение фрегата не применялось. В учебно-тренировочный комплекс были заведены три цели, они поражались с помощью ЗРК «Полимент-Редут», корабельной артустановки А-192М, зенитного комплекса «Палаш».

Отряд кораблей Северного флота во главе с носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отправился в дальний поход 17 мая. В состав отряда кораблей также вошли средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» - головной фрегат проекта 22 350. Фрегаты данного проекта являются носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

В июне на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили корвет «Ретивый», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр». Когда корвет будет построен и сдан ВМФ России, он пополнит списки Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.